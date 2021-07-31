Стало известно, когда «Альянс» назовет имя нового президента

Прежнее руководство клуба приняло решение об уходе из проекта

Фото - ФК Альянс

Перволиговый «Альянс» продолжает тренироваться. Вместо перенесенного матча с «Оболонью» будет проведена двухсторонка.

Новый президент и спонсоры клуба из Липовой долины намерены оставить команду во втором по силе профессиональном дивизионе Украины. Ожидается, что их имена объявят на следующей неделе.

Подопечные Юрия Ярошенко готовятся к матчу с «Волынью». Новую дату поединка против «Оболони» определит соперник.

Напомним, прежнее руководство клуба намеревалось закрыть все команды в структуре «Альянса».