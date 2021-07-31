В ПФЛ дали добро на перенос матча «Оболонь» – «Альянс»
Стало известно, когда «Альянс» назовет имя нового президента
Прежнее руководство клуба приняло решение об уходе из проекта
16:37
Фото - ФК Альянс
Перволиговый «Альянс» продолжает тренироваться. Вместо перенесенного матча с «Оболонью» будет проведена двухсторонка.
Новый президент и спонсоры клуба из Липовой долины намерены оставить команду во втором по силе профессиональном дивизионе Украины. Ожидается, что их имена объявят на следующей неделе.
Подопечные Юрия Ярошенко готовятся к матчу с «Волынью». Новую дату поединка против «Оболони» определит соперник.
Напомним, прежнее руководство клуба намеревалось закрыть все команды в структуре «Альянса».
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