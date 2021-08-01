Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 7
Сейчас 0
Сегодня 6
Завтра 2
Футбол (7 событий из 7) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 ВПК-Агро - Агробизнес 3:0 Окончен
17:00 Авангард - Кремень 2:0 Окончен
18:00 Авангард - Николаев -:- Запланирован
19:00 Полесье - Горняк-Спорт 0:2 Окончен
19:00 Олимпик - Прикарпатье 2:0 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Минай - Александрия 1:0 Окончен
19:30 Черноморец - СК Днепр-1 0:3 Окончен
нет важных матчей
Футбол (6 событий из 6) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Кривбасс - Нива Т -:- Запланирован
18:00 Оболонь - Альянс -:- Перенесен
18:45 Металлист - Ужгород -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 ФК Мариуполь - Десна -:- Запланирован
19:30 Динамо - Верес -:- Запланирован
19:30 Ворскла - Рух -:- Запланирован
Футбол (2 события из 2) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
18:30 Волынь - Подолье -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Ингулец - Заря -:- Запланирован

Стало известно, когда Коваленко уйдет из «Аталанты»

Украинец отправится в другой итальянский клуб
Футбол Серия А (Италия)
12:20
Стало известно, когда Коваленко уйдет из «Аталанты»
Виктор Коваленко / Фото - Аталанта

Полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко все-таки отправится в другой клуб. Об этом сообщает La Nazione.

Украинец присоединится ко «Специи» на правах аренды. Переход будет оформлен через несколько дней.

В прошедшем сезоне хавбек практически не получил игровой практики за бергамасков в официальных матчах. Он провел лишь три минуты в поединке Серии А.

Накануне Коваленко отличился забитым мячом после выхода на замену в контрольной встрече.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Виктор Коваленко Аталанта Специя

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Коваленко забил после выхода на замену и принес победу «Аталанте»
Коваленко забил после выхода на замену и принес победу «Аталанте»
Футбол Серия А (Италия)
31 июля 19:53
«Тоттенхэм» готовит 50 миллионов за лидера «Аталанты»
«Тоттенхэм» готовит 50 миллионов за лидера «Аталанты»
Футбол Серия А (Италия)
31 июля 08:30
Куман отказался покупать в «Барселону» партнера Малиновского по «Аталанте»
Куман отказался покупать в «Барселону» партнера Малиновского по «Аталанте»
Футбол Примерa (Испания)
28 июля 13:16
Малиновский вернулся к тренировкам
Малиновский вернулся к тренировкам
Футбол Украинские легионеры
28 июля 08:14
Коваленко вернулся в общую группу «Аталанты»
Коваленко вернулся в общую группу «Аталанты»
Футбол Украинские легионеры
27 июля 22:11
Авторитетный итальянский источник заявил, что вскоре Коваленко сменит клуб
Авторитетный итальянский источник заявил, что вскоре Коваленко сменит клуб
Футбол Серия А (Италия)
25 июля 18:56

Новости: Футбол

Экс-форвард «Динамо» и «Десны» перебрался в чемпионат Казахстана
Экс-форвард «Динамо» и «Десны» перебрался в чемпионат Казахстана
Украинские легионеры
13:50
Хавбек «Ворсклы»: «Максимов не оставил мне выбора»
Хавбек «Ворсклы»: «Максимов не оставил мне выбора»
Украинская Премьер-лига
13:25
Караваев: «Не только «Динамо», но и всем командам будет непросто противостоять «Вересу»
Караваев: «Не только «Динамо», но и всем командам будет непросто противостоять «Вересу»
Украинская Премьер-лига
13:03
«Динамо» получит солидную сумму за трансфер Яремчука в «Бенфику»
«Динамо» получит солидную сумму за трансфер Яремчука в «Бенфику»
Украинские легионеры
12:39
Стало известно, когда Коваленко уйдет из «Аталанты»
Стало известно, когда Коваленко уйдет из «Аталанты»
Серия А (Италия)
12:20
Без гола, но со скандалом. Селезнев назвал игрока «Александрии» проституткой
Без гола, но со скандалом. Селезнев назвал игрока «Александрии» проституткой
Украинская Премьер-лига
11:57
Вирт раскрыл трансферные цели «Вереса»
Вирт раскрыл трансферные цели «Вереса»
Украинская Премьер-лига
11:42
Хавбек «Днепра-1»: «Теперь у Адамюка прозвище Володя-бисиклета»
Хавбек «Днепра-1»: «Теперь у Адамюка прозвище Володя-бисиклета»
Украинская Премьер-лига
11:17
«Генк» перед матчем с «Шахтером» уступил «Остенде», дважды ведя в счете
«Генк» перед матчем с «Шахтером» уступил «Остенде», дважды ведя в счете
Лига чемпионов UEFA
10:59
Все новости

Популярные новости

Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Море шампанского, изысканные блюда и фейерверк. Как прошла церемония открытия отеля Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
26 июля 21:28
11
Украинка Марченко совершила одну из главных сенсаций ОИ-2020 в стрельбе из лука
Тема дня Украинка Марченко совершила одну из главных сенсаций ОИ-2020 в стрельбе из лука
Olympics Токио-2020
28 июля 13:40
6
«Просто молот». Макгрегор поддержал Лобова после поражения от Беринчика
«Просто молот». Макгрегор поддержал Лобова после поражения от Беринчика
MMA
29 июля 18:52
3
Теперь официальный претендент. Ломаченко поднялся на первую строчку рейтинга WBO
Теперь официальный претендент. Ломаченко поднялся на первую строчку рейтинга WBO
Бокс Профессиональный бокс
27 июля 22:57
1
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Беринчик: «Так дерешься, хоть «котлету» получаешь, а в Броварах, б***ь, будем какого-то таксиста гасить н***й»
Бокс Профессиональный бокс
25 июля 11:58
20
Уже известна дата следующего боя Ломаченко? Промоутер дал понять, когда украинец может вернуться в ринг
Тема дня
Уже известна дата следующего боя Ломаченко? Промоутер дал понять, когда украинец может вернуться в ринг
Бокс Профессиональный бокс
28 июля 16:29
Все новости