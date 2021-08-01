Коваленко забил после выхода на замену и принес победу «Аталанте»
Стало известно, когда Коваленко уйдет из «Аталанты»
Украинец отправится в другой итальянский клуб
12:20
Виктор Коваленко / Фото - Аталанта
Полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко все-таки отправится в другой клуб. Об этом сообщает La Nazione.
Украинец присоединится ко «Специи» на правах аренды. Переход будет оформлен через несколько дней.
В прошедшем сезоне хавбек практически не получил игровой практики за бергамасков в официальных матчах. Он провел лишь три минуты в поединке Серии А.
Накануне Коваленко отличился забитым мячом после выхода на замену в контрольной встрече.
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