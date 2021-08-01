Стало известно, когда Коваленко уйдет из «Аталанты»

Украинец отправится в другой итальянский клуб

Виктор Коваленко / Фото - Аталанта

Полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко все-таки отправится в другой клуб. Об этом сообщает La Nazione.

Украинец присоединится ко «Специи» на правах аренды. Переход будет оформлен через несколько дней.

В прошедшем сезоне хавбек практически не получил игровой практики за бергамасков в официальных матчах. Он провел лишь три минуты в поединке Серии А.

Накануне Коваленко отличился забитым мячом после выхода на замену в контрольной встрече.