Тренер «Вереса»: «Сборная Украины добилась исторического результата, но хотелось более качественной игры»
Стало известно, когда выступавшие за сборную Украины игроки «Динамо» вернутся в расположение клуба
Луческу попросил подопечных немного сократить свой отпуск
19:10
Фото - УАФ
«Динамо» завершило первый сбор в Швейцарии ничьей с «Люцерном» (3:3). После возвращения в Киев футболисты получат несколько дней отдыха.
Уже во время второй части подготовки к новому сезону к команде присоединятся игроки, защищавшие цвета сборной Украины на Евро-2020. Главный тренер «бело-синих» Мирча Луческу попросил подопечных несколько сократить свой мини-отпуск. Ранее планировалось, что футболисты будут отдыхать 12 дней.
На второй сбор в Швейцарии «Динамо» отправится 10 июля. К партнерам «сборники» присоединятся на два-три дня позже.
Ранее сообщалось, что ключевой защитник киевлян полностью пропустит подготовку команды к сезону.
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