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Стало известно, когда выступавшие за сборную Украины игроки «Динамо» вернутся в расположение клуба

Луческу попросил подопечных немного сократить свой отпуск
Футбол Сборная Украины
19:10
Стало известно, когда выступавшие за сборную Украины игроки «Динамо» вернутся в расположение клуба
Фото - УАФ

«Динамо» завершило первый сбор в Швейцарии ничьей с «Люцерном» (3:3). После возвращения в Киев футболисты получат несколько дней отдыха.

Уже во время второй части подготовки к новому сезону к команде присоединятся игроки, защищавшие цвета сборной Украины на Евро-2020. Главный тренер «бело-синих» Мирча Луческу попросил подопечных несколько сократить свой мини-отпуск. Ранее планировалось, что футболисты будут отдыхать 12 дней.

На второй сбор в Швейцарии «Динамо» отправится 10 июля. К партнерам «сборники» присоединятся на два-три дня позже.

Ранее сообщалось, что ключевой защитник киевлян полностью пропустит подготовку команды к сезону.

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
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Теги

Динамо Киев Мирча Луческу

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