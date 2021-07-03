Стало известно, по какой причине Малиновский пропустил матч против Англии

Хавбек в последний момент был исключен из заявки на поединок четвертьфинала Евро-2020

Руслан Малиновский / Фото - УАФ

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский в последний момент был исключен из заявки на матч четвертьфинала Евро-2020 против Англии.

По информации телеканала «Футбол», хавбек пропустил поединок из-за травмы. Однако отмечается, что это не старая проблема с грыжей, а мышечное перенапряжение.

Также в стартовый состав не попал полузащитник Тарас Степаненко. Однако сообщается, что это решение тренерского штаба.

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