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Стало известно, по какой причине Малиновский пропустил матч против Англии

Хавбек в последний момент был исключен из заявки на поединок четвертьфинала Евро-2020
Футбол Сборная Украины
22:25
Стало известно, по какой причине Малиновский пропустил матч против Англии
Руслан Малиновский / Фото - УАФ

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский в последний момент был исключен из заявки на матч четвертьфинала Евро-2020 против Англии.

По информации телеканала «Футбол», хавбек пропустил поединок из-за травмы. Однако отмечается, что это не старая проблема с грыжей, а мышечное перенапряжение.

Также в стартовый состав не попал полузащитник Тарас Степаненко. Однако сообщается, что это решение тренерского штаба.

За игрой можно следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча Украина – Англия.

Сергей Стаднюк
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Теги

Руслан Малиновский Украина – Англия сборная Англии (футбол)

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