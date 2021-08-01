Стало известно, почему Шевченко решил уйти из сборной Украины

Тренера не устроила финансовая сторона

Андрей Шевченко / Фото: Eurosport

Андрей Шевченко решил покинуть пост главного тренера сборной Украины из-за финансового вопроса.

Известно, что Шевченко просил для всего тренерского штаба годовую зарплату в размере 3 миллиона долларов. УАФ соглашалась максимум на 1,5 миллиона.

В тренерский штаб Андрея Шевченко входили Мауро Тассотти, Андреа Мальдера, Александр Шовковский, Андреа Адзалин, Луиджи Ночентини, Педро Харо.

По информации еще одного источника (Sport.ua), УАФ урезала Шевченко зарплату более, чем в два раза – с 75 тысяч евро в месяц до 30 тысяч евро, что не понравилось тренеру.

Отметим, что официальной информации о том, что Шевченко покидает сборную Украины, пока не было, УАФ никак не отреагировала на заявление тренера.