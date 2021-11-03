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Старалась для народа. Депутату «Слуги народа» грозит уголовная ответственность за трансляцию матча «Динамо» – «Барселона»

Представительница законодательного органа продемонстрировала незнание законов
Футбол Лига чемпионов UEFA
3 ноября 21:55
Старалась для народа. Депутату «Слуги народа» грозит уголовная ответственность за трансляцию матча «Динамо» – «Барселона»
Фото - ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» в матче группового этапа Лиги чемпионов минимально уступила «Барселоне» (0:1). Посмотреть игру неожиданно получил возможность каждый желающий.

Дело в том, что депутат «Слуги народа» Ирина Борзова провела трансляции обоих таймов встречи на личной странице в Facebook. Стрим присутствующей на игре чиновнице посмотрело более 34 тысяч человек.

На данный момент соответствующие публикации в профиле стерты. Однако в действиях депутата все равно присутствует состав преступления, предусмотренного ст. 176 УКУ – нарушение авторских прав.

Официальным транслятором матчей еврокубков в Украине является платформа MEGOGO. Если медиасервис решит подать заявление в полицию, Борзовой может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в матче с «Барселоной» «Динамо» продлило неутешительную серию, длящуюся 22 года.

Источник: Fanday.net Сергей Стаднюк
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Динамо Киев Барселона (футбол)

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