Степаненко: «Приятно, что люди приедут нас поддержать так далеко от дома»
Степаненко: «Огромное спасибо нашей диаспоре, которая поддержала нас»
Украина прошла Швецию в 1/8 финала Евро-2020
Тарас Степаненко / Фото: УАФ
Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал выход национальной команды в четвертьфинал Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба УАФ.
«Наша диаспора сегодня была здесь (на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго – прим.). Все люди, которые пришли, – огромное им спасибо. Они – просто молодцы. Они гнали нас вперед, поддерживали, добавляли нам сил.
Просто круто, здорово, классная атмосфера – спасибо болельщикам».
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