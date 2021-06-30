Степаненко: «Огромное спасибо нашей диаспоре, которая поддержала нас»

Украина прошла Швецию в 1/8 финала Евро-2020

Тарас Степаненко / Фото: УАФ

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал выход национальной команды в четвертьфинал Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба УАФ.

«Наша диаспора сегодня была здесь (на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго – прим.). Все люди, которые пришли, – огромное им спасибо. Они – просто молодцы. Они гнали нас вперед, поддерживали, добавляли нам сил.

Просто круто, здорово, классная атмосфера – спасибо болельщикам».



Напомним, Украина в 1/4 финала Евро-2020 сыграет с Англией.