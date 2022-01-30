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Степаненко: «Верю, что «Шахтер» скоро сыграет в финале еврокубка»

Полузащитник – о цели на ближайшее будущее
Футбол Украинская Премьер-лига
11:50
Степаненко: «Верю, что «Шахтер» скоро сыграет в финале еврокубка»
Фото: ФК Шахтер

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко считает, что команде по силам выиграть еврокубок в ближайшее время. Слова игрока приводит пресс-служба клуба.

Сможет ли «Шахтер» в ближайшее время выиграть еврокубок?

«Верю, что это возможно. Я два раза был в шаге от финала, очень запомнил эти матчи. Запоминаются не всегда только победные. Были встречи с «Севильей» и «Интером», которые не дали пройти в финал ЛЕ.

Конечно, есть огромные шансы. Уверен, «Шахтер» обязательно сыграет в финале».


Накануне «Шахтер» не смог обыграть «Мариуполь» в контрольном матче.

Андрей Усмонов
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Тарас Степаненко Шахтер Донецк

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