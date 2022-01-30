Сикан покинет «Шахтер» и переберется в Германию
Степаненко: «Верю, что «Шахтер» скоро сыграет в финале еврокубка»
Полузащитник – о цели на ближайшее будущее
Фото: ФК Шахтер
Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко считает, что команде по силам выиграть еврокубок в ближайшее время. Слова игрока приводит пресс-служба клуба.
Сможет ли «Шахтер» в ближайшее время выиграть еврокубок?
«Верю, что это возможно. Я два раза был в шаге от финала, очень запомнил эти матчи. Запоминаются не всегда только победные. Были встречи с «Севильей» и «Интером», которые не дали пройти в финал ЛЕ.
Конечно, есть огромные шансы. Уверен, «Шахтер» обязательно сыграет в финале».
Накануне «Шахтер» не смог обыграть «Мариуполь» в контрольном матче.