Судаков: «Многие были против того, что бы я ехал на Евро»

Это большой опыт для 18-летнего игрока

Георгий Судаков / фото - Football24

Хавбек донецкого «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции в преддверии матча 1/8 Евро-2020 против сборной Швеции.

В течение месяца вы работаете с национальной командой под руководством Андрея Шевченко. Какие различия вы заметили в тренировочном процессе по сравнению с клубом и какие наиболее памятные для вас моменты во время пребывания в главной команде?

«Прежде всего различия в скорости игры, мышления. Здесь собраны лучшие футболисты страны. Это для меня большой опыт. Хотя я и не сыграл еще на Евро, но это большой шанс для меня - в 18 лет побывать в такой структуре, аванс на будущее. Самый памятный момент - это товарищеские матчи с Северной Ирландией и Кипром, в которых я принял участие. Многие не считал, что я заслуживаю вызов в сборную, но потом приходилось читать, что некоторые изменил мнение».

Как вы можете оценить силу шведской сборной?

«Это команда с хорошей структурой игры, с футболистами топ-уровня в составе. Они очень сильны в борьбе, мы видели их матчи с Испанией и Польшей, у шведов очень высокая самоотдача. Главное для нас в матче с ними - играть в свой футбол, не подстраиваться под соперников, потому что они очень сильны физически и в этом плане нам будет сложно».

Что касается других матчей на Евро-2020, какие из них вам особенно понравились или удивили?

«Удивила Венгрия, в матче с Германией вряд ли кто-то ожидал от этой сборной такой игры. Венгры продемонстрировали характер, самоотдачу. Это футбол, а в футболе возможно все, можно со всеми играть и побеждать».

Есть контактировали вы уже с новым тренером «Шахтера» Роберто де Дзерби, ведь вас ждет борьба за место в составе? Вам, наверное, не помешало бы определенное количество игровых минут на Евро?

«С Роберто де Дзерби я лично не контактировал, мы сейчас в сборной, перед нами стоит задача пройти как можно дальше, все силы мы отдаем национальной команде. По поводу игрового времени в сборной - я тренируюсь, а тренерский штаб будет решать, достоин ли я места в составе».

Матч национальной сборной со шведами состоится уже в этот вторник, на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго.

Напомним, Ярмоленко поделился ожиданиями от предстоящего матча со Швецией.