Сульшер – о поражении в финале Лиги Европы: «Мы становимся лучше и лучше»

МЮ уступил «Вильярреалу» в серии пенальти

Уле Гуннар Сульшер / Фото: Twitter

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался о поражении от «Вильярреала» (1:1, пен. 10:11) в финале Лиги Европы. Его слова приводит пресс-служба UEFA.

«Мы подходим все ближе и ближе, становимся все лучше и лучше. Мы были всего в одном шаге от трофея. Единственный способ добиться желаемого — это становиться лучше».

«Вильярреал» и МЮ забили 21 мяч, а потом Де Хеа все закончил. Самая длительная серия пенальти в истории ЛЕ.