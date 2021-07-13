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Сульшер: «Знаю, что Рэшфорд справится с последствиями промаха и вызовется пробить пенальти за МЮ»

Главный тренер «красных дьяволов» поддержал нападающего своей команды
Футбол Премьер-Лига (Англия)
12:54
Сульшер: «Знаю, что Рэшфорд справится с последствиями промаха и вызовется пробить пенальти за МЮ»
Уле-Гуннар Сульшер / Фото - eurosport
Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поддержал форварда своей команды Маркуса Рэшфорда, который стал одним из трех футболистов сборной Англии, не реализовавших пенальти в послематчевой серии финала Евро-2020 против Италии. В итоге Англия проиграла, а не забившие пенальти стали объектами оскорблений, в том числе на расистской почве.

Цитирует Сульшера Goal.

«Я думаю, что это отличная черта характера – взять на себя ответственность и разобраться с этим и с последствиями. Вы можете быть героем или тем, кто промахнулся. Это футбол. Я знаю, что Маркус поднимет руку и скажет, что готов пробить пенальти за «МЮ».


Сам Рэшфорд позже выступил с заявлением, в котором извинился перед своей нацией за промах.
Владимир Кириченко
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Теги

Оле-Гуннар Сульшер Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтед сборная Англии (футбол)

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