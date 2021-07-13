Сульшер: «МЮ сильно отстает от «Манчестер Сити»
Сульшер: «Знаю, что Рэшфорд справится с последствиями промаха и вызовется пробить пенальти за МЮ»
Главный тренер «красных дьяволов» поддержал нападающего своей команды
12:54
Уле-Гуннар Сульшер / Фото - eurosportНаставник «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поддержал форварда своей команды Маркуса Рэшфорда, который стал одним из трех футболистов сборной Англии, не реализовавших пенальти в послематчевой серии финала Евро-2020 против Италии. В итоге Англия проиграла, а не забившие пенальти стали объектами оскорблений, в том числе на расистской почве.
Цитирует Сульшера Goal.
«Я думаю, что это отличная черта характера – взять на себя ответственность и разобраться с этим и с последствиями. Вы можете быть героем или тем, кто промахнулся. Это футбол. Я знаю, что Маркус поднимет руку и скажет, что готов пробить пенальти за «МЮ».
Сам Рэшфорд позже выступил с заявлением, в котором извинился перед своей нацией за промах.
Комментарии 0