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Суркис поздравил болельщиков с Новым годом

Президент «Динамо» также подвел итоги прошедших 365 дней для киевлян
Футбол Украинская Премьер-лига
31 декабря 2021г. 21:57
Суркис поздравил болельщиков с Новым годом
Игорь Суркис / Фото - ФК Динамо Киев

Президент «Динамо» Игорь Суркис поздравил болельщиков с новым 2022 годом и Рождеством.

Дорогие болельщики! Примите мои искренние поздравления с грядущими праздниками – Рождеством Христовым и Новым годом! Новогодние праздники всегда преисполнены особой атмосферой и ожиданиями, ведь символизируют переход к новому, лучшему этапу жизни и наполняют сердца надеждой, верой и теплыми ожиданиями.

2021 год подарил «бело-синим» не один повод для радости – «Динамо» завоевало чемпионство и Кубок Украины, а также получило неоценимый опыт в противостояниях с лучшими европейскими командами на групповом этапе Лиги чемпионов. Мы будем стремиться к тому, чтобы только приумножить и превзойти счастливые и победные мгновения в новом, 2022 году и еще чаще радовать наших поклонников игрой и результатами «Динамо».

Желаю вам благополучия и гармонии, семейного уюта и мира, крепкого здоровья и удачи во всех начинаниях. Пусть все неурядицы останутся в прошлом году, а новый принесет только яркие моменты, улыбки Фортуны, жизненные триумфы и хорошие новости!

Благодарим верных болельщиков за поддержку команды на протяжении всего года и до новых встреч на стадионах! С Рождеством Христовым и наступающим Новым 2022 годом!

Ранее бывший полузащитник «Карпат» Михаил Кополовец пожелал, чтобы болельщикам в новом году было интересно ходить на футбол.

Источник: fcdynamo.com Сергей Стаднюк
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Игорь Суркис Динамо Киев

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