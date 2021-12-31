Суркис поздравил болельщиков с Новым годом

Игорь Суркис / Фото - ФК Динамо Киев

Президент «Динамо» Игорь Суркис поздравил болельщиков с новым 2022 годом и Рождеством.

2021 год подарил «бело-синим» не один повод для радости – «Динамо» завоевало чемпионство и Кубок Украины, а также получило неоценимый опыт в противостояниях с лучшими европейскими командами на групповом этапе Лиги чемпионов. Мы будем стремиться к тому, чтобы только приумножить и превзойти счастливые и победные мгновения в новом, 2022 году и еще чаще радовать наших поклонников игрой и результатами «Динамо».

Желаю вам благополучия и гармонии, семейного уюта и мира, крепкого здоровья и удачи во всех начинаниях. Пусть все неурядицы останутся в прошлом году, а новый принесет только яркие моменты, улыбки Фортуны, жизненные триумфы и хорошие новости!

Благодарим верных болельщиков за поддержку команды на протяжении всего года и до новых встреч на стадионах! С Рождеством Христовым и наступающим Новым 2022 годом!