Полузащитник «Динамо» передумал уходить и подпишет новый контракт
Суркис рассказал о своих отношениях с Ахметовым
Владельцы клубов неплохо ладят между собой
Игорь Суркис и Ринат Ахметов / фото - dynamo.kiev
Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал о своих отношениях с руководителем другого украинского гранда Ринатом Ахметовым:
«У меня прекрасные отношения с Ринатом Леонидовичем. Помню его тост на своем 60-летии, в котором он сказал, что мы можем поругаться за одну минуту, а потом помириться за одну секунду. Так оно и есть.
Наши скандалы происходят только из-за того, что наши футболисты хорошо или плохо играют, судья на поле свистнул так или не так. Но ни я, ни он на поле не свистим. Ни я, ни он не придумываем VAR. Поэтому чем старше мы становимся, тем становимся мудрее».
Уже сегодня, 22 сентября «Динамо» с «Шахтером» сойдутся в матче за Суперкубок Украины. Игра пройдет в Киеве на «НСК Олимпийский» в 21:00.
Онлайн трансляция «Шахтер» – «Динамо».
«Шахтер» сильнее «Динамо» на бумаге. Но фаворитом встречи все равно считают киевлян.
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