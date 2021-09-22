Суркис рассказал о своих отношениях с Ахметовым

Игорь Суркис и Ринат Ахметов / фото - dynamo.kiev

Президент «Динамо» Игорь Суркис рассказал о своих отношениях с руководителем другого украинского гранда Ринатом Ахметовым:

Наши скандалы происходят только из-за того, что наши футболисты хорошо или плохо играют, судья на поле свистнул так или не так. Но ни я, ни он на поле не свистим. Ни я, ни он не придумываем VAR. Поэтому чем старше мы становимся, тем становимся мудрее».