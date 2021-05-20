Тимощук отказался выбирать между «Шахтером» и «Зенитом»

Анатолий Тимощук / Фото - ФК Зенит

Бывший игрок «Шахтера», «Зенита» и «Баварии» Анатолий Тимощук не определил главную команду в своей жизни.

Если «Шахтер» – это раннее развитие и становление меня как игрока, как капитана, как футболиста сборной Украины, то «Зенит» дал мне возможность приблизиться к мечте – играть за границей в топовом клубе. Титулы, поддержка болельщиков, то, как они меня провожали – часто об этом думаю.

А «Бавария» – уже гранд европейского футбола, хотя тогда нельзя было сказать, что клуб уверенно смотрелся на европейской арене и в домашнем первенстве. Я как раз переходил с определенной задачей от руководства перед командой и мной лично. Те же европейские титулы необходимо было выигрывать, а также стремиться к тому, где «Бавария» находится сейчас.

Я успел дать толчок, быть маленьким катализатором, когда в 2013 году команда взяла первое из девяти чемпионств подряд в Германии. Во всех клубах были классные и эмоциональные воспоминания. Тут я бы не стал выбирать кого-то одного.