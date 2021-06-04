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ТОП интересных ставок от БК на Евро 2020/2021

В чемпионате принимают участие 24 команды
Футбол Евро-2020
20:56
ТОП интересных ставок от БК на Евро 2020/2021

С 11 июня по 11 июля 2021 года пройдет Eurocup-2020, который будет широко освещаться не только средствами массовой информации, но, также и букмекерскими конторами, которые уже наперебой предлагают самые разнообразные виды ставок и очень широкую роспись на предстоящие события ЕВРО-2020.

Ставки на победителя ЕВРО-2020

Одной из самых популярных ставок на ЧЕ-2020 является ставка на победителя чемпионата. Это долгосрочный вид ставок, который имеет свои особенности. В чемпионате принимают участие 24 команды, и букмекеры вынуждены для каждого участника выставить свой коэффициент, поэтому, даже фавориты имеют достаточно высокие коэффициенты, что дает возможность игроку сделать несколько ставок, и если хотя бы одна из них сыграет, игрок будет в плюсе.

В фаворитах на победителя ЧЕ-2020 идут сборные Франции, Англии, Бельгии, Германии, Испании. Коэффициенты на победу этих команд колеблются у отметки 6..9. Таким образом, если сделать ставку, что победит кто-то из этой пятерки, и такая ставка зайдет, игрок окажется в выигрыше, поскольку коэффициенты на самые сильные команды стартуют от 6.

Если говорить о шансах на победу в чемпионате сборных России или Украины, то они, скорее всего, из области теории. Букмекеры дают коэффициенты в районе 50. Но, здесь дело не в коэффициентах, а в объективной реальности. У России очень сильная группа, в которой россиянам будет очень сложно выскочить на первое или второе место, поскольку, Дания все матчи проводит дома, а Бельгия сейчас является одной из сильнейших европейских команд. Сборная Украины, скорее всего, не сможет на равных противостоять голландцам в Амстердаме, а игры со сборными Австрии и Северной Македонии тоже обещают быть очень сложными.

Ставки на лучшего бомбардира ЕВРО-2020

Ставки на игрока, который забьет больше всего мячей в чемпионате, также очень популярны среди бетторов. Здесь букмекеры выделяют пятерку наиболее вероятных претендентов на победу:

  • Гарри Кейн (Англия) – коэффициент 6,5-8,0
  • Килиан Мбаппе (Франция) – коэффициент 8-9
  • Ромелу Лукаку (Бельгия) – коэффициент 8-9
  • Криштиану Роналду (Португалия) – коэффициент 9-11
  • Роберт Левандовски (Польша) – коэффициент 15-30

Напомним, что Гарри Кейн является лучшим бомбардиром ЧМ-18, а также лучшим бомбардиром АПЛ минувшего сезона. Капитан англичан сейчас находится в прекрасной форме. Главное оружие Кейна – это голевое чутье. Не обладая какой-то запредельной техникой, как Мбаппе, мощным ударом, как у Роналду или скоростью и мощью, как у Лукаку, Кейн неизменно оказывается в нужном месте, в нужное время, и отправляет мяч в ворота соперников. Не будем забывать, что Кейн идет лучшим бомбардиром в квалификации текущего ЕВРО с показателем 12 голов.

За Кейном идут молодость и опыт. Килиан Мбаппе является, пожалуй, самым талантливым молодым игроком современности, который займет место Месси и Роналду в ближайшем будущем. Ромелу Лукаку, наоборот, находится в предпенсионном возрасте, и сейчас показывает свой лучший футбол. И Мбаппе, и Лукаку играют в очень сильных командах, поэтому, могут составить конкуренцию Кейну.

Криштиану Роналду уже подошел к закату своей богатой футбольной карьеры, и это, скорее всего, последний чемпионат  Европы для КриРу. Но, Роналду по-прежнему еще полон сил и энергии, а опыта ему не занимать. Главное оружие Криштиану – это стандарты и игра на втором этаже во время фланговых навесов в штрафную.

Если сделать ставки на одного из этой четверки, и какая-то из ставок выиграет, игрок будет в плюсе, поскольку самые низкие коэффициенты на Кейна стартуют от 6,5. Однако, здесь могут быть и сюрпризы. Нельзя исключать вариант, при котором кому-то из менее именитых форвардов удастся сделать в одном из матчей хет-трик, и захватить лидерство в споре бомбардиров. Например, тот же Белотти или Гризманн, поэтому, ставка на лучшего бомбардира более рискованна, чем ставка на команду-победителя ЕВРО-2020.


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