Поспешили. «Колос» удалил публикацию о переходе Тотовицкого
Тотовицкий будет получать в «Колосе» 300 тысяч евро в год
Полузащитник подписал контракт на три года
Фото: ФК Десна
Стали известны условия соглашения полузащитника Андрея Тотовицкого в «Колосе».
Он подписал контракт с командой 1 января. О сроках не сообщается.
Впрочем, стало известно, что зарплата Тотовицкого составит 300 тысяч евро в год. Он покинул «Десну» свободным агентом в конце декабря.
Также сообщается, что у Тотовицкого было предложение от «Динамо», но киевляне не гарантировали подписание контракта, а лишь предложили поехать с командой за зимние сборы.
Кроме того, он был интересен «Вересу» и «Ингульцу».
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