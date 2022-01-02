Тотовицкий будет получать в «Колосе» 300 тысяч евро в год

Полузащитник подписал контракт на три года

Фото: ФК Десна

Стали известны условия соглашения полузащитника Андрея Тотовицкого в «Колосе».

Он подписал контракт с командой 1 января. О сроках не сообщается.

Впрочем, стало известно, что зарплата Тотовицкого составит 300 тысяч евро в год. Он покинул «Десну» свободным агентом в конце декабря.

Также сообщается, что у Тотовицкого было предложение от «Динамо», но киевляне не гарантировали подписание контракта, а лишь предложили поехать с командой за зимние сборы.

Кроме того, он был интересен «Вересу» и «Ингульцу».