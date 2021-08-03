Экс-игрок сборной Англии назвал идеальный клуб для Кейна
«Тоттенхэм» не продаст Кейна в английский клуб
Лондонцы хотят за футболиста 150 миллионов
3 августа 11:50
Харри Кейн / фото - Getty Images
«Тоттенхэм» не намерен продавать нападающего Харри Кейна в английский клуб. Об этом сообщил The Athletic.
Минимальным требованием лондонцев по англичанину является сумму в 150 миллионов фунтов. «Манчестер Сити» готов предложить 130, но вряд ли это имеет значение, учитывая главное условие «Тоттенхэма».
Напомним, Кейн пропустил тренировку команды. Возможно, таким образом, футболист объявил бойкот.
«Тоттенхэм», в свою очередь, планирует подписать футболиста из топ-клуба Серии А.