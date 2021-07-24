«Тоттенхэм» продаст основного защитника сборной Бельгии в Катар

Альдервейрельд покинет АПЛ

Фото: Sky Sports

«Тоттенхэм» близок к сделке с катарским «Аль-Духайль» о продаже защитника Тоби Альдервейрельда.

32-летний игрок согласился на трансфер. «Шпоры» получат за него 15,2 миллиона евро, сообщает The Telegraph.

Бельгиец вскоре отправится на медосмотр в новую команду после чего подпишет контракт. Пока о соглашении между катарцами и игроком нет.

За «Тоттенхэм» Тоби играет с 2015-го года. На его место «Тоттенхэм» купит защитника «Аталанты».