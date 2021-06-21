Травмы в прошлом? Де Брюйне и Азар впервые выйдут в стартовом составе на Евро-2020

Игроки набирают форму перед плей-офф

Эден Азар и Кевин Де Брюйне / фото - The Telegraph

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился с официальным сайтом UEFA подробностями выбора стартового состава на матч со сборной Финляндии:

«Я никогда не объявляю состав до матча, но с Витцелем, де Брюйне и Эденом Азаром чуть по-другому. Все трое будут в основе, поскольку им нужно поймать ритм турнира».

Кевин де Брюйне и Эден Азар еще не выходили в старте на этом чемпионате Европы. Игроки появлялись только с замены в матче с Данией и уже успели принести результат: бельгийцы горели 0:1, но хавбек «Сити» вышел на поле и оформил гол+пас, а вингер «Реала» ассистировал голу своего рыжего коллеги.

Матч с Финляндией пропустит брат Эдена, Торган Азар. Хавбек получил травму колена в матче с датчанами, но повреждение не несет серьезного характера.

Видео трансляция матча Финляндия – Бельгия. Начало – в 22:00.

Текстовая трансляция матча Финляндия – Бельгия.