«Минай» неожиданно переиграл «Александрию» в дебютном для Селезнева матче
Тренер «Александрии» назвал неожиданную причину поражения от «Миная»
Команда Гуры пропустила на последней минуте основного времени
Юрий Гура / Фото - ФК Александрия
Главный тренер «Александрии» Юрий Гура рассказал в эфире Футбол NEWS о причинах поражения в матче второго тура украинской Премьер-лиги против «Миная» (0:1).
Погода такая, душно было. Ребятам тяжело было дышать. Потом раскачались, но последний момент...
Спинелли и Одарюк оживили игру. Не хватило лишь забитого гола.
Ранее нападающий Евгений Селезнев поделился эмоциями в связи со своим дебютом за «Минай».
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