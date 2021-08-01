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Тренер «Александрии» назвал неожиданную причину поражения от «Миная»

Команда Гуры пропустила на последней минуте основного времени
Футбол Украинская Премьер-лига
09:02
Тренер «Александрии» назвал неожиданную причину поражения от «Миная»
Юрий Гура / Фото - ФК Александрия

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура рассказал в эфире Футбол NEWS о причинах поражения в матче второго тура украинской Премьер-лиги против «Миная» (0:1).

Погода такая, душно было. Ребятам тяжело было дышать. Потом раскачались, но последний момент...

Спинелли и Одарюк оживили игру. Не хватило лишь забитого гола.

Ранее нападающий Евгений Селезнев поделился эмоциями в связи со своим дебютом за «Минай».

Сергей Стаднюк
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Теги

Юрий Гура Александрия Минай

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