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Тренер сборной Чехии: «Очень горжусь своей командой. Мы обыграли отличного соперника»

Команда выбила Нидерланды
Футбол Евро-2020
08:50
Тренер сборной Чехии: «Очень горжусь своей командой. Мы обыграли отличного соперника»
Фото: AFP

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы поделился эмоциями сайту UEFA после победы над Нидерландами (2:0) в 1/8 финала Евро-2020.

«Я очень горжусь своей командой. Мы обыграли отличного соперника – все мои игроки были великолепны в плане тактики. Рад, что мы добились этого на глазах у наших многочисленных фанатов.

Нельзя не отметить игру Вацлика, который в нужный момент помог нам своим великолепным сэйвом. Голеш тоже провел фантастическую игру, он поучаствовал в обоих голах. Я должен похвалить обоих.

Думаю, результат говорит сам за себя. Изменения в стартовом составе оказались верными. Все три новых игрока показали, почему они здесь, и провели отличную игру».

Чехия сыграет против Дании в 1/4 финала Евро.

Андрей Усмонов
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Теги

сборная Чехии (футбол) сборная Нидерландов (футбол)

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