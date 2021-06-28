Форвард Чехии: «Забить в моем моменте было не так уж и сложно»
Тренер сборной Чехии: «Очень горжусь своей командой. Мы обыграли отличного соперника»
Команда выбила Нидерланды
Фото: AFP
Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы поделился эмоциями сайту UEFA после победы над Нидерландами (2:0) в 1/8 финала Евро-2020.
«Я очень горжусь своей командой. Мы обыграли отличного соперника – все мои игроки были великолепны в плане тактики. Рад, что мы добились этого на глазах у наших многочисленных фанатов.
Нельзя не отметить игру Вацлика, который в нужный момент помог нам своим великолепным сэйвом. Голеш тоже провел фантастическую игру, он поучаствовал в обоих голах. Я должен похвалить обоих.
Думаю, результат говорит сам за себя. Изменения в стартовом составе оказались верными. Все три новых игрока показали, почему они здесь, и провели отличную игру».
Чехия сыграет против Дании в 1/4 финала Евро.
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