Тренер «Днепра-1» – о 3:0 с «Черноморцем»: «Не хватало реализации»

Юрий Беньо / Фото - СК Днепр-1

Юрий Беньо, ассистент главного тренера «Днепра-1» Игора Йовичевича, прокомментировал разгромную победу в матче второго тура УПЛ против «Черноморца» (3:0). Помощник выводил команду на поединок из-за дисквалификации хорватского специалиста. Слова Беньо приводит пресс-служба клуба.

Можно было спокойнее сыграть в последней стадии – тогда было бы легче вести игру. А когда много создаешь и не забиваешь, всегда ждешь, что соперник может наказать. Тем более, что у них было много стандартов. Может, большой опасности и не было, но хотелось держать игру постоянно под контролем. Еще раз скажу, что все запланированное удалось, поэтому респект команде.

Когда вернется Лучкевич? Врачи говорят, что его травма требует недели восстановления. Посмотрим, сможет ли он готовиться на матч с «Мариуполем». Желание у него есть, он парень боевитый.