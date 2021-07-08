Тренер «Металлиста 1925»: «Кто-то еще приезжает на просмотр, другие уезжают»

Валерий Кривенцов / Фото - Металлист 1925

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов рассказал в комментарии пресс-службе клуба о том, как проходит подготовка к старту команды в УПЛ. Также специалист объяснил, почему контрольный матч с «Волчанском» (2:0) длился 120 минут.

А уже игру против «Волчанска» мы рассматривали, как один из этапов подготовки к чемпионату. Ребята играли под нагрузкой, мы разделили их на два состава. Коллеги из «Волчанска» пошли нам на встречу, мы сыграли четыре тайма по тридцать минут. Поэтому, каждый игрок получил по шестьдесят минут игрового времени.

Мы отработали на сборах уже десять дней, работали в режиме двухразовых тренировок, отрабатывали различные игровые элементы, игру в защите и нападении, различные комбинации, игру на своей и чужой половинах поля. На установке перед матчем с «Волчанском» я только попросил ребят закрепить все эти наработки в игре.

У наших игроков есть большое желание учиться, несмотря, это молодой игрок или опытный, они усваивают информацию. Хочется, чтобы это было как можно быстрее, но мы понимаем, что приходят новые игроки, нужно время, пока им все объяснишь и момент сыгранности с партнерами – это также очень важно.

Мне лично нравится отношение игроков к тренировкам, у нас сейчас здоровая конкуренция, почти на каждую позицию есть по два равноценных игрока. Товарищеские матчи нам дадут информацию, как хорошую, так и плохую.

Еще раз скажу, продолжается адаптация. Кто-то только что приехал и в не слишком хорошей форме, а времени не очень много, задача нашего тренерского штаба всех подвести к общему знаменателю. Для этого тренируемся дважды в день, проводим теоретические занятия. Пытаемся достучаться до игроков, донести, что надо играть именно так. Потому что это принесет итоговый результат.