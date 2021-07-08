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Тренер «Металлиста 1925»: «Кто-то еще приезжает на просмотр, другие уезжают»

Новичок УПЛ ведет кадровую подготовку к старту в высшем дивизионе
Футбол Украинская Премьер-лига
19:39
Тренер «Металлиста 1925»: «Кто-то еще приезжает на просмотр, другие уезжают»
Валерий Кривенцов / Фото - Металлист 1925

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов рассказал в комментарии пресс-службе клуба о том, как проходит подготовка к старту команды в УПЛ. Также специалист объяснил, почему контрольный матч с «Волчанском» (2:0) длился 120 минут.

В разное время игроки приехали, много было футболистов на просмотре. Кто-то еще приезжает, другие уезжают. Учитывая специфику нашей игровой модели, хочется иметь ясность с игроками, которые останутся в команде и будут приносить пользу. Задачей первоочередной было привести всех игроков к общему уровню физической подготовки.

А уже игру против «Волчанска» мы рассматривали, как один из этапов подготовки к чемпионату. Ребята играли под нагрузкой, мы разделили их на два состава. Коллеги из «Волчанска» пошли нам на встречу, мы сыграли четыре тайма по тридцать минут. Поэтому, каждый игрок получил по шестьдесят минут игрового времени.

Мы отработали на сборах уже десять дней, работали в режиме двухразовых тренировок, отрабатывали различные игровые элементы, игру в защите и нападении, различные комбинации, игру на своей и чужой половинах поля. На установке перед матчем с «Волчанском» я только попросил ребят закрепить все эти наработки в игре.

У наших игроков есть большое желание учиться, несмотря, это молодой игрок или опытный, они усваивают информацию. Хочется, чтобы это было как можно быстрее, но мы понимаем, что приходят новые игроки, нужно время, пока им все объяснишь и момент сыгранности с партнерами – это также очень важно.

Мне лично нравится отношение игроков к тренировкам, у нас сейчас здоровая конкуренция, почти на каждую позицию есть по два равноценных игрока. Товарищеские матчи нам дадут информацию, как хорошую, так и плохую.

Еще раз скажу, продолжается адаптация. Кто-то только что приехал и в не слишком хорошей форме, а времени не очень много, задача нашего тренерского штаба всех подвести к общему знаменателю. Для этого тренируемся дважды в день, проводим теоретические занятия. Пытаемся достучаться до игроков, донести, что надо играть именно так. Потому что это принесет итоговый результат.

Ранее экс-защитник «Десны» Виталий Ермаков пополнил ряды «Металлиста 1925».

Сергей Стаднюк
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Металлист 1925 Валерий Кривенцов

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