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Тренер «Шахтера» по методологии: «Мы представляем клуб мирового уровня»

Итальянский специалист очень уважает донецкий клуб
Футбол Украинская Премьер-лига
21:09
Тренер «Шахтера» по методологии: «Мы представляем клуб мирового уровня»
фото - football24

Член тренерского штаба Роберто Де Дзерби, ответственный за методологию Микеле Кавалли рассказал, каково работать в украинской команде:

«Познакомились с Де Дзерби, когда он был еще мальчиком. Ему было 13 лет, мы были друзьями до самого перехода в «Милан» и другие команды. Теперь вместе работаем в «Шахтере».

Какие первые впечатления от работы в «Шахтере»?

«Работа в «Шахтера» – очень важная для нас. Конечно, хотим больше выигрывать и получать хорошие результаты от работы. Это особенное чувство, потому что представляем клуб мирового уровня. Это важный опыт. Нам подходит этот стиль. Клуб, где сможем воплотить опыт в жизнь».

Ранее Де Дзерби рассказал о своих впечатлениях от первых месяцев работы в «Шахтере».

Напомним, «Шахтер» представил новую форму.

Источник: ФК Шахтер Павел Харченко
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Теги

Шахтер Донецк Роберто Де Дзерби

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