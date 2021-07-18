Хавбек «Шахтера» заинтересовал турецкий гранд
Тренер «Шахтера» по методологии: «Мы представляем клуб мирового уровня»
Итальянский специалист очень уважает донецкий клуб
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Член тренерского штаба Роберто Де Дзерби, ответственный за методологию Микеле Кавалли рассказал, каково работать в украинской команде:
«Познакомились с Де Дзерби, когда он был еще мальчиком. Ему было 13 лет, мы были друзьями до самого перехода в «Милан» и другие команды. Теперь вместе работаем в «Шахтере».
Какие первые впечатления от работы в «Шахтере»?
«Работа в «Шахтера» – очень важная для нас. Конечно, хотим больше выигрывать и получать хорошие результаты от работы. Это особенное чувство, потому что представляем клуб мирового уровня. Это важный опыт. Нам подходит этот стиль. Клуб, где сможем воплотить опыт в жизнь».
Ранее Де Дзерби рассказал о своих впечатлениях от первых месяцев работы в «Шахтере».
Напомним, «Шахтер» представил новую форму.
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