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Тренер «Таврии»: «Когда вернут Крым, тогда и поеду туда»
Пучков рассказал, когда в последний раз посещал полуостров
15:42
Сергей Пучков / Фото - Facebook
Главный тренер «Таврии Симферополь», ныне базирующейся в Новой Каховке, Сергей Пучков рассказал, когда в последний раз посещал Крым.
Очень давно. В 2015-м или 2016-м году. Не могу туда ехать, хотя в Крыму у меня миллион друзей. Для меня это больная тема, о ней даже не хочу говорить. Вот когда вернут Крым, то тогда поеду туда и буду там жить.
Напомним, Пучков вновь возглавил «Таврию» в текущее межсезонье. Ранее были названы цели тренерского штаба специалиста.
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