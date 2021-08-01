Тренер «Вереса»: «Не уделяли внимания Рамиресу перед матчем с «Динамо»

Юрий Вирт / Фото - Twitter

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт поделился ожиданиями от матча второго тура украинской Премьер-лиги против «Динамо». Также специалист объяснил, почему команда не разбирала игру новичка киевлян Эрика Рамиреса.

Сколько матчей «Динамо» проанализировали? Четыре последних. Больше не было необходимости, ведь наставник киевлян Мирча Луческу только наигрывал состав. К тому же, поначалу, он не мог задействовать игроков национальной сборной Украины, которым был предоставлен отдых после чемпионата Европы.

Рамирес? Его персоне мы не уделяли внимание. Считаю, что в поединке с «Вересом» латиноамериканец не сыграет.

Запомнилось противостояние с «Динамо» в 2000 году, когда я защищал ворота «Шахтера». В присутствии 74 000 зрителей мы одержали в Киеве волевую победу – 2:1. А уже, как тренер могу записать в актив гостевую ничью Вереса в поединке с киевлянами в 2017 году.

Было бы здорово, если бы сегодняшнее противостояние закончилось с таким счетом. Хотя никаких автобусов у своих ворот мы ставить не собираемся. «Верес» в Киеве попытается сыграть в свой футбол – интенсивный, с акцентом на атаку.

В Луцке в поединке с «Колосом» нас приехало поддержать более тысячи ровенчан. Это был настоящий 12-й игрок. Но хотя расстояние до Киева повнушительнее, убежден, что помощью фанов мы будем обеспечены. Может, их будет даже больше чем в стартовом матче сезона.

Я не скрываю, что Луческу – мой любимый тренер. Более того, он наставник по жизни. Его советы я очень ценю. Конечно, пользуясь случаем, хожу пожелать Мистеру, чтобы под его руководством «Динамо» только побеждало, однако за исключением матчей с «Вересом».