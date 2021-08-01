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Тренер «Вереса»: «Не уделяли внимания Рамиресу перед матчем с «Динамо»

Вирт признался, что команда не разбирала игру венесуэльского новичка киевлян
Футбол Украинская Премьер-лига
10:38
Тренер «Вереса»: «Не уделяли внимания Рамиресу перед матчем с «Динамо»
Юрий Вирт / Фото - Twitter

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт поделился ожиданиями от матча второго тура украинской Премьер-лиги против «Динамо». Также специалист объяснил, почему команда не разбирала игру новичка киевлян Эрика Рамиреса.

Обе команды лишь вкатываются в сезон. Хотя, по большому счету, официальный поединок не идет ни в какое сравнение со спаррингом. Здесь совсем другой уровень ответственности. Однако нужно учитывать, что свои спарринги «динамовцы» проводили с соперниками более высокого уровня, чем были у нас. Поэтому не сомневаюсь, что киевляне заложили серьезный фундамент подготовки к сезону.

Сколько матчей «Динамо» проанализировали? Четыре последних. Больше не было необходимости, ведь наставник киевлян Мирча Луческу только наигрывал состав. К тому же, поначалу, он не мог задействовать игроков национальной сборной Украины, которым был предоставлен отдых после чемпионата Европы.

Рамирес? Его персоне мы не уделяли внимание. Считаю, что в поединке с «Вересом» латиноамериканец не сыграет.

Запомнилось противостояние с «Динамо» в 2000 году, когда я защищал ворота «Шахтера». В присутствии 74 000 зрителей мы одержали в Киеве волевую победу – 2:1. А уже, как тренер могу записать в актив гостевую ничью Вереса в поединке с киевлянами в 2017 году.

Было бы здорово, если бы сегодняшнее противостояние закончилось с таким счетом. Хотя никаких автобусов у своих ворот мы ставить не собираемся. «Верес» в Киеве попытается сыграть в свой футбол – интенсивный, с акцентом на атаку.

В Луцке в поединке с «Колосом» нас приехало поддержать более тысячи ровенчан. Это был настоящий 12-й игрок. Но хотя расстояние до Киева повнушительнее, убежден, что помощью фанов мы будем обеспечены. Может, их будет даже больше чем в стартовом матче сезона.

Я не скрываю, что Луческу – мой любимый тренер. Более того, он наставник по жизни. Его советы я очень ценю. Конечно, пользуясь случаем, хожу пожелать Мистеру, чтобы под его руководством «Динамо» только побеждало, однако за исключением матчей с «Вересом».

Игру чемпионата Украины можно будет посмотреть сегодня, 1 августа, на нашем сайте. Видеотрансляция матча «Динамо» – «Верес» онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 19:30.

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
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Верес Динамо Киев Юрий Вирт

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