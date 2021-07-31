Тренер «Ворсклы»: «Матч, который не хотел бы вспоминать? Сразу в голову приходит поединок с «КуПСом»

Павел Ребенок / Фото - ФК Ворскла

Член тренерского штаба юношеской команды «Ворсклы» Павел Ребенок назвал матч, который не хотел бы вспоминать. Также экс-футболист прокомментировал поражение полтавчан от «КуПСа» в ответном матче второго раунда квалификации Лиги конференций (2:3).

Если честно, то мне сложно что-то сказать по поводу вылета из Лиги конференций. Мне еще нужно некоторое время, поскольку, находясь на трибунах во время поединка с «КуПСом», я еще ощущал себя футболистом. Эмоции были чуть не те, которые должны быть у наставника. Я всех ребят по команде знаю, у меня тряслись ноги, мне очень хотелось выйти на поле и помочь, но…

Матч с «КуПСом» был очень тяжелым. Но самая важная черта профессиональных футболистов, это умения быстро переключиться на другие соревнования. Уверен, что руководство клуба, тренерский штаб, сумеют правильно разобраться в ситуации, поскольку времени горевать, нет. Впереди длинная дистанция в чемпионате, и терять очки в плане борьба за высокие места, сейчас смерти подобно.