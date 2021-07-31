Тренер «Ворсклы»: «Матч, который не хотел бы вспоминать? Сразу в голову приходит поединок с «КуПСом»
Член тренерского штаба юношеской команды «Ворсклы» Павел Ребенок назвал матч, который не хотел бы вспоминать. Также экс-футболист прокомментировал поражение полтавчан от «КуПСа» в ответном матче второго раунда квалификации Лиги конференций (2:3).
Матч, о котором не хотел бы вспоминать? В голову сразу приходит домашний поединок против «КуПСа», но это не будет правильно, я ведь не играл в этом матче, хотя очень хотелось спуститься с трибун и помочь команде. Но если вспоминать историю, то запомнилась встреча с донецким «Металлургом» в сезоне-2011/2012. Для меня это был 100-й матч в карьере. «Ворскла» тогда проиграла – 3:6…
Если честно, то мне сложно что-то сказать по поводу вылета из Лиги конференций. Мне еще нужно некоторое время, поскольку, находясь на трибунах во время поединка с «КуПСом», я еще ощущал себя футболистом. Эмоции были чуть не те, которые должны быть у наставника. Я всех ребят по команде знаю, у меня тряслись ноги, мне очень хотелось выйти на поле и помочь, но…
Матч с «КуПСом» был очень тяжелым. Но самая важная черта профессиональных футболистов, это умения быстро переключиться на другие соревнования. Уверен, что руководство клуба, тренерский штаб, сумеют правильно разобраться в ситуации, поскольку времени горевать, нет. Впереди длинная дистанция в чемпионате, и терять очки в плане борьба за высокие места, сейчас смерти подобно.
Ранее защитник «Ворсклы» Наджиб Якубу признался, что не понимает случившегося в концовке матча с «КуПСом».
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