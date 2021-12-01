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Тренер женской сборной Украины будет получать в два раза больше Петракова
Кортес уже дебютировал у руля команды
18:41
Фото: УАФ
Стала известна зарплата нового главного тренера сборной Украины Луиса Кортеса.
На новой должности он будет получать около 17 тысяч евро в месяц. К слову, это почти в два раза больше, чем у тренера мужской команды Александра Петракова.
Нынешний наставник мужской сборной получает около 220 тысяч гривен в месяц плюс бонусы, тогда как Кортес – около 525 тысяч.
Испанец уже дебютировал у руля женской сборной Украины. Команда проиграла Венгрии на выезде в отборе на ЧМ-2023.
Ранее Кортес тренировал «Барселону», выиграв с ней женскую Лигу чемпионов.
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