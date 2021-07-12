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Три футболиста сборной Украины попали в символическую сборную худших игроков Евро-2020

Двоих из них точно странно видеть в этом рейтинге
Футбол Евро-2020
14:34
Три футболиста сборной Украины попали в символическую сборную худших игроков Евро-2020
Роман Яремчук / Фото: УНИАН

Авторитетный портал WhoScored составил символическую сборную худших футболистов Евро-2020.

Отметим, что в нее попали три игрока сборной Украины – Александр Караваев, Роман Яремчук и Сергей Сидорчук. В сборной присутствуют только футболисты, которые сыграли 4 и больше матчей на турнире.

Топ- 5 лучших матчей Евро-2020.

Петр Приходько
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(Голосов: 1)

Теги

Украина – Англия Роман Яремчук Александр Караваев Сергей Сидорчук

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