Шевченко намекнул на уход из сборной Украины. Какую команду он может возглавить после Евро?
Три футболиста сборной Украины попали в символическую сборную худших игроков Евро-2020
Двоих из них точно странно видеть в этом рейтинге
Роман Яремчук / Фото: УНИАН
Авторитетный портал WhoScored составил символическую сборную худших футболистов Евро-2020.
Отметим, что в нее попали три игрока сборной Украины – Александр Караваев, Роман Яремчук и Сергей Сидорчук. В сборной присутствуют только футболисты, которые сыграли 4 и больше матчей на турнире.