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Цитаишвили: «Я всегда хотел играть за сборную Грузии»

Полузащитник «Динамо» сменил гражданство
Футбол Украинская Премьер-лига
09:25
Цитаишвили: «Я всегда хотел играть за сборную Грузии»
Фото: Instagram

Полузащитник «Динамо» Георгий Цитаишвили прокомментировал смену гражданства с украинского на грузинское.

«Я всегда хотел играть за сборную Грузии, родители и члены семьи много говорили со мной об этом. Прежде всего, я должен играть на высоком уровне в клубе, чтобы меня вызвали в сборную, это моя цель.

Я все еще тренируюсь индивидуально, поскольку сезон заканчивается, а клуб отдыхает. Я буду полностью готов к сборам и смогу полноценно готовиться с командой. Обещаю грузинским болельщикам, когда я выйду на поле в футболке сборной Грузии, я потрачу все свое время на успех команды».

Цитаишвили в следующем сезоне может быть арендован «Ворсклой».

Источник: football24.ua Андрей Усмонов
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Теги

Георгий Цитаишвили сборная Грузии (футбол)

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