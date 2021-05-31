Цитаишвили: «Я всегда хотел играть за сборную Грузии»

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Полузащитник «Динамо» Георгий Цитаишвили прокомментировал смену гражданства с украинского на грузинское.

Я все еще тренируюсь индивидуально, поскольку сезон заканчивается, а клуб отдыхает. Я буду полностью готов к сборам и смогу полноценно готовиться с командой. Обещаю грузинским болельщикам, когда я выйду на поле в футболке сборной Грузии, я потрачу все свое время на успех команды».