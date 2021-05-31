Цитаишвили официально решил играть за сборную Грузии
Цитаишвили: «Я всегда хотел играть за сборную Грузии»
Полузащитник «Динамо» сменил гражданство
Фото: Instagram
Полузащитник «Динамо» Георгий Цитаишвили прокомментировал смену гражданства с украинского на грузинское.
«Я всегда хотел играть за сборную Грузии, родители и члены семьи много говорили со мной об этом. Прежде всего, я должен играть на высоком уровне в клубе, чтобы меня вызвали в сборную, это моя цель.
Я все еще тренируюсь индивидуально, поскольку сезон заканчивается, а клуб отдыхает. Я буду полностью готов к сборам и смогу полноценно готовиться с командой. Обещаю грузинским болельщикам, когда я выйду на поле в футболке сборной Грузии, я потрачу все свое время на успех команды».
Цитаишвили в следующем сезоне может быть арендован «Ворсклой».
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