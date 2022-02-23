Тухель: «Было непросто закрыть «Лилль», но все прошло идеально»

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Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал UEFA победу над «Лиллем» (2:0) в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов.

В перерыве мы изменили структуру игры, создали блок из пяти игроков. Затем пошли моменты, мы забили, но затем стали пассивными и отошли назад. С этого моменты у нас возникли небольшие проблемы. Я очень доволен игрой Канте. В последних матчах ему не хватало уверенности и интенсивности, но сегодня он сделал шаг вперед. Вы сами могли видеть, какое влияние он оказывает на игру, когда находится в форме».