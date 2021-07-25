Тухель – о награде лучшего тренера Германии: «Команды могут побеждать без тренеров, но тренеры не могут побеждать без команды»

Наставник в прошлом сезоне выиграл ЛЧ

Томас Тухель / Фото: Eurosport

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал получения звания лучшего тренера года в Германии. Его слова приводит пресс-служба «синих».

«Принимаю награду с огромной благодарностью и как большую честь для всей команды, потому что вижу себя командным игроком.

Я не очень верю в индивидуальные награды. Но искренне верю, что это командные усилия, причем не только игроков на поле, которых все любят, но и людей, которые находятся в тени. Я делаю это не один, а со всеми сотрудниками клуба.

Футбольные команды могут побеждать без тренеров, но тренеры не могут побеждать без команды. Это награда для команды и за то, что мы сделали».



Напомним, в прошлом сезоне Тухель вместе с «Челси» выиграл Лигу чемпионов.