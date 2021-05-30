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Тухель впервые встретился с Абрамовичем после финала Лиги чемпионов

«Челси» взял заветный трофей во второй раз за 9 лет
Футбол Лига чемпионов UEFA
10:58
Тухель впервые встретился с Абрамовичем после финала Лиги чемпионов
Фото: Eurosport

Главный тренер «Челси» Томас Тухель заявил, что впервые встретился с владельцем клуба Романом Абрамовичем после финала Лиги чемпионов. Его-слова приводит пресс-служба UEFA.

«Я говорил с владельцем на поле. Это был лучший момент для нашей первой встречи – или худший, ведь теперь все может стать только хуже!

Мы снова поговорим, и я смогу заверить его, что останусь голодным до побед. Я голоден, являюсь частью действительно амбициозного клуба и сильного коллектива, который целиком поддерживает мои взгляды на футбол».


Они снова сделали это спустя 9 лет. Церемония награждения «Челси» после победы в ЛЧ.

Петр Приходько
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Теги

Томас Тухель Роман Абрамович Челси

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