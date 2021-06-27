Турецкий клуб попрощался с Морозюком

Экс-защитник «Динамо» и сборной Украины провел 74 матча за «Ризеспор»

Николай Морозюк / Фото - Ризеспор

Турецкий «Ризеспор» на своем официальном сайте попрощался с защитником Николаем Морозюком.

У украинца истек срок действия контракта. Стороны приняли решение не продолжать сотрудничество.

Футболист присоединился к «Ризеспору» летом 2019 года. С того момента он провел за турецкий клуб 74 матча, отличившись голом и восемью результативными передачами.

Ранее Морозюк заявил, что не намерен возвращаться в Украину.