У Маркевича заканчивается контракт с УАФ. Его могут продлить в зависимости от результатов Украины на Евро-2020

Специалиста могут оставить, несмотря на то, что ему уже 70 лет





Мирон Маркевич / Фото: УАФ У главы Комитета сборных при УАФ Мирона Маркевича летом завершается контракт с организацией. Источники утверждают, что, несмотря на устав УАФ, где нельзя продлевать контракты со специалистами, которым уже исполнилось 70 лет, договор с Маркевичем могут продлить в зависимости от выступлений сборной Украины на чемпионате Европы. Отметим, что 70-летний специалист возглавляет Комитет с июля 2016 года. Напомним, ранее Александр Ярославский рассказал, будет ли Маркевич тренировать «Металлист».