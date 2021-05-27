Маркевич: «Уже неоднократно говорил, что хочу еще поработать тренером»
У Маркевича заканчивается контракт с УАФ. Его могут продлить в зависимости от результатов Украины на Евро-2020
Специалиста могут оставить, несмотря на то, что ему уже 70 лет
Мирон Маркевич / Фото: УАФ
У главы Комитета сборных при УАФ Мирона Маркевича летом завершается контракт с организацией.
Источники утверждают, что, несмотря на устав УАФ, где нельзя продлевать контракты со специалистами, которым уже исполнилось 70 лет, договор с Маркевичем могут продлить в зависимости от выступлений сборной Украины на чемпионате Европы.
Отметим, что 70-летний специалист возглавляет Комитет с июля 2016 года.
Напомним, ранее Александр Ярославский рассказал, будет ли Маркевич тренировать «Металлист».
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