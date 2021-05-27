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У Маркевича заканчивается контракт с УАФ. Его могут продлить в зависимости от результатов Украины на Евро-2020

Специалиста могут оставить, несмотря на то, что ему уже 70 лет

Футбол В Украине
14:09
У Маркевича заканчивается контракт с УАФ. Его могут продлить в зависимости от результатов Украины на Евро-2020
Мирон Маркевич / Фото: УАФ

У главы Комитета сборных при УАФ Мирона Маркевича летом завершается контракт с организацией.

Источники утверждают, что, несмотря на устав УАФ, где нельзя продлевать контракты со специалистами, которым уже исполнилось 70 лет, договор с Маркевичем могут продлить в зависимости от выступлений сборной Украины на чемпионате Европы.

Отметим, что 70-летний специалист возглавляет Комитет с июля 2016 года.

Напомним, ранее Александр Ярославский рассказал, будет ли Маркевич тренировать «Металлист».

Источник: meta-ratings.com.ua Карен Агабекян
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Мирон Маркевич УАФ

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