У Украины хорошая статистика матчей со Швецией

В четырех матчах было лишь одно поражение





Андрей Шевченко после гола Швеции на Евро-2012 / Фото: UEFA

Сборная Украины в 1/8 финала чемпионата Европы-2020 сыграет свой пятый матч в истории против Швеции.



Первая встреча команд была 1 июня 2008 года. В товарищеском матче украинцы в гостях выиграли 1:0 благодаря голу Сергея Назаренко на 82-й минуте. Интересно, что из нынешнего состава Украины тогда играл лишь Андрей Пятов.

Затем в 2011-м команды провели два матча. Сначала 9 февраля на товарищеском турнире на Кипре игра завершилась 1:1 в основное время, а по пенальти сине-желтые выиграли 5:4. В основное время на 20й минуте с 11 метров забил Марко Девич. Для натурализованного серба это был первый гол в сборной.





10 августа Украина в Харькове принимала Швецию и уступила 0:1.



Самой знаменитым противостоянием Украины и Швеции стал четвертый матч команд. В Киеве в рамках Евро-2012 сине-желтые благодаря двум голам Андрея Шевченко победили шведов со счетом 2:1.





Отметим, что пятый матч Украины и Швеции состоится 29 июня в Глазго.

