Ярмоленко нужно бежать из «Вест Хэма». Мойес и так почти не дает украинцу времени, а тут еще и раскритиковал его
УАФ определила лучший гол в истории сборной Украины
Им стал совсем свежий мяч, который был забит в 2021-м году
11:58
Андрей Ярмоленко / Фото: Getty Images
УАФ путем голосования определила лучший гол в истории сборной Украины.
Им стал гол вингера Андрея Ярмоленко Нидерландам (2:3) в групповом раунде Евро-2020.
В топ-3 также вошли гол Андрея Шевченко в ворота сборной России (1:1) в 1999-м и гол Сергея Реброва Саудовской Аравии (4:0) в групповом раунде ЧМ-2006.
Напомним, на Евро-2020 сборная Украины дошла до четвертьфинала, где уступила сборной Англии (0:4).
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