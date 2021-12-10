УАФ определила лучший гол в истории сборной Украины

Им стал совсем свежий мяч, который был забит в 2021-м году

Андрей Ярмоленко / Фото: Getty Images

УАФ путем голосования определила лучший гол в истории сборной Украины.

Им стал гол вингера Андрея Ярмоленко Нидерландам (2:3) в групповом раунде Евро-2020.

В топ-3 также вошли гол Андрея Шевченко в ворота сборной России (1:1) в 1999-м и гол Сергея Реброва Саудовской Аравии (4:0) в групповом раунде ЧМ-2006.

Напомним, на Евро-2020 сборная Украины дошла до четвертьфинала, где уступила сборной Англии (0:4).