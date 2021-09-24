Тренер «Альянса» рассказал о призовых за победу над «Минаем» в Кубке Украины
Участники 1/8 финала Кубка Украины узнали своих соперников
«Динамо», «Шахтер» и другие узнали своих соперников
Кубок Украины / фото - sport24
Сегодня, 24 сентября в Доме футбола состоялась жеребьевка 1/8 Кубка Украины, сообщает официальный сайт УАФ.
Свой путь в турнире начали участники еврокубков: «Динамо», «Шахтер», «Заря», «Колос» и «Ворскла».
13 из 16 команд – представители УПЛ. Две команды представляют Первую лигу («Металлист» и «Альянс») и лишь одна – Вторую лигу (ЛНЗ).
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