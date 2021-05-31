Суд ЕС зарегистрировал иск Суперлиги против UEFA и FIFA
UEFA – об иске Суперлиги: «Будем твердо отстаивать свою позицию»
Европейский футбольный союз уверен в правильности своих действий
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В UEFA отреагировали на зарегистрированный в Суде Европейского союза иск Суперлиги против организации. Комментарий по поводу ситуации опубликован пресс-службой UEFA.
UEFA принял к сведению сообщение Суда Европейского союза о передаче иска так называемой европейской Суперлиги из мадридского суда, несмотря на то, что девять из клубов-создателей проекта уже вышли из него. UEFA уверен в своей позиции и будет твердо ее отстаивать.
Ранее UEFA подтвердил возможное исключение «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса» из Лиги чемпионов.
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