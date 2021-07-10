Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 1
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Футбол (1 событие из 1) показать все
Евро-2020 2020
Календарь Таблица
22:00 Италия - Англия -:- Запланирован

UEFA оштрафовал Федерацию футбола Англии из-за действий болельщиков на матче Евро

Наказание не заставило себя ждать
Футбол Евро-2020
15:43
UEFA оштрафовал Федерацию футбола Англии из-за действий болельщиков на матче Евро
фото - Goal

UEFA принял решение оштрафовать Федерацию футбола Англии на 30 тысяч евро из-за действий английских болельщиков на матче 1/2 финала Евро-2020 между Англией и Данией, сообщает официальный сайт организации.

Такое решение было принято из-за ряда беспорядков, устроенных англичанами. Сначала фанаты свистели и гудели во время исполнения национального гимна сборной Дании. После на секторах болельщиков «львов» была замечена пиротехника.

Но особое внимание UEFA привлек эпизод, который случился в дополнительное время матча. В то время, как нападающий англичан Харри Кейн пробивал пенальти, кто-то светил лазерной указкой в лицо голкиперу датчан Касперу Шмейхелю. Вратарь справился с ударом, но пропустил гол с добивания.

Позже Шмейхель рассказал, что во время пенальти лазер ему не мешал, но дальше во время матча не раз засвечивал ему глаза.

Уже завтра сборная Англии снова сыграет на родном стадионе Уэмбли, но уже в финале Евро-2020.

Видео трансляция матча Италия – Англия. Начало в 22:00.

Текстовая трансляция матча Италия – Англия.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Италия – Англия сборная Англии (футбол) болельщики

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Капелло: «У Италии – лучший вратарь мира, про Англию так не скажешь»
Капелло: «У Италии – лучший вратарь мира, про Англию так не скажешь»
Футбол Евро-2020
17:31
Лужный: «Буду болеть за сборную Англии»
Лужный: «Буду болеть за сборную Англии»
Футбол Евро-2020
17:03
На «Уэмбли» во время финала Евро-2020 может оказаться рой летающих муравьев
На «Уэмбли» во время финала Евро-2020 может оказаться рой летающих муравьев
Футбол Евро-2020
16:31
Саутгейт: «Попав в финал, ты должен его выиграть»
Саутгейт: «Попав в финал, ты должен его выиграть»
Футбол Евро-2020
16:14
Легендарный игрок «Милана» прокомментировал уход Доннаруммы в ПСЖ
Легендарный игрок «Милана» прокомментировал уход Доннаруммы в ПСЖ
Футбол Евро-2020
16:07
Фоден может пропустить финал Евро
Фоден может пропустить финал Евро
Футбол Евро-2020
15:18

Новости: Футбол

Капелло: «У Италии – лучший вратарь мира, про Англию так не скажешь»
Капелло: «У Италии – лучший вратарь мира, про Англию так не скажешь»
Евро-2020
17:31
Данило: «Роналду останется в «Ювентусе»
Данило: «Роналду останется в «Ювентусе»
Серия А (Италия)
17:11
Лужный: «Буду болеть за сборную Англии»
Лужный: «Буду болеть за сборную Англии»
Евро-2020
17:03
На «Уэмбли» во время финала Евро-2020 может оказаться рой летающих муравьев
На «Уэмбли» во время финала Евро-2020 может оказаться рой летающих муравьев
Евро-2020
16:31
Саутгейт: «Попав в финал, ты должен его выиграть»
Саутгейт: «Попав в финал, ты должен его выиграть»
Евро-2020
16:14
Легендарный игрок «Милана» прокомментировал уход Доннаруммы в ПСЖ
Легендарный игрок «Милана» прокомментировал уход Доннаруммы в ПСЖ
Евро-2020
16:07
UEFA оштрафовал Федерацию футбола Англии из-за действий болельщиков на матче Евро
UEFA оштрафовал Федерацию футбола Англии из-за действий болельщиков на матче Евро
Евро-2020
15:43
Луческу: «Боюсь тратить на соцсети слишком много времени»
Луческу: «Боюсь тратить на соцсети слишком много времени»
Украинская Премьер-лига
15:30
Фоден может пропустить финал Евро
Фоден может пропустить финал Евро
Евро-2020
15:18
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
31
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
И это не Ломаченко, и не Альварес. Тайсон назвал лучшего боксера современности
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 10:53
15
WBC исключил Усика из рейтинга
WBC исключил Усика из рейтинга
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 15:47
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
2
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Вновь будут бегать от Ломы? Ассистент тренера Лопеса заявил, что после Камбососа лучше провести бой с Хэйни
Бокс Профессиональный бокс
5 июля 18:40
6
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
19
Все новости