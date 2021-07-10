UEFA оштрафовал Федерацию футбола Англии из-за действий болельщиков на матче Евро

Наказание не заставило себя ждать

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UEFA принял решение оштрафовать Федерацию футбола Англии на 30 тысяч евро из-за действий английских болельщиков на матче 1/2 финала Евро-2020 между Англией и Данией, сообщает официальный сайт организации.

Такое решение было принято из-за ряда беспорядков, устроенных англичанами. Сначала фанаты свистели и гудели во время исполнения национального гимна сборной Дании. После на секторах болельщиков «львов» была замечена пиротехника.

Но особое внимание UEFA привлек эпизод, который случился в дополнительное время матча. В то время, как нападающий англичан Харри Кейн пробивал пенальти, кто-то светил лазерной указкой в лицо голкиперу датчан Касперу Шмейхелю. Вратарь справился с ударом, но пропустил гол с добивания.

Позже Шмейхель рассказал, что во время пенальти лазер ему не мешал, но дальше во время матча не раз засвечивал ему глаза.

Уже завтра сборная Англии снова сыграет на родном стадионе Уэмбли, но уже в финале Евро-2020.

Видео трансляция матча Италия – Англия. Начало в 22:00.

Текстовая трансляция матча Италия – Англия.