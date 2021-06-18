«Донбасс» подписал лучшего бомбардира сборной Беларуси
UEFA отказался проводить в Беларуси все мероприятия под своей эгидой
Клубам придется искать нейтральные поля
Фото: UEFA
UEFA отказался проводить в Беларуси все мероприятия под своей эгидой.
Таким образом, все соревнования, включая Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций, в Беларуси проводится не будут. Скорее всего, местным клубам придется искать нейтральные поля для проведения домашних матчей.
Подтвердил это заместитель генерального секретаря УЕФА Кевин Лямур. Он выразил солидарность с теми спортсменами, которые борются за защиту своих прав, включающих право на свободу выражения мнений.
Напомним, у Беларуси летом забрали право проведения чемпионата мира по хоккею.
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