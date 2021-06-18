UEFA отказался проводить в Беларуси все мероприятия под своей эгидой

Клубам придется искать нейтральные поля

Фото: UEFA

UEFA отказался проводить в Беларуси все мероприятия под своей эгидой.

Таким образом, все соревнования, включая Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций, в Беларуси проводится не будут. Скорее всего, местным клубам придется искать нейтральные поля для проведения домашних матчей.

Подтвердил это заместитель генерального секретаря УЕФА Кевин Лямур. Он выразил солидарность с теми спортсменами, которые борются за защиту своих прав, включающих право на свободу выражения мнений.

Напомним, у Беларуси летом забрали право проведения чемпионата мира по хоккею.