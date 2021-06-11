Павелко объявил о результатах переговоров УАФ с UEFA касательно новой формы сборной Украины
UEFA: «Слоган «Героям Слава» на футболке сборной Украины должен быть прикрытым»
Это будет проверять делегат организации перед каждым матчем
21:48
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Фото: Украинская правда
В UEFA выступили с официальным заявлением касательно скандала с новой формой сборной Украины.
«После нашего вчерашнего сообщения по этой теме мы хотели бы сообщить вам, что украинскую команду попросили прикрыть добавленный слоган «Героям слава» на внутренней стороне воротника футболки.
Это будет проверяться делегатом матча UEFA перед каждым матчем».
Ранее президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что на форму сборной Украины будут нанесены новые национальные элементы.
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