Колыванов: «Украина всегда была российской. Они вообще должны выходить с нашим флагом»
Украина – Кипр. Пятов, Зубков и Соболь сыграют с первых минут
Начало – в 19:00
18:12
Фото: УАФ
Украина и Кипр огласили составы на товарищеский матч.
«Сине-желтые», похоже, сыграют в три защитника.
Украина: Пятов, Кривцов, Матвиенко, Забарный, Соболь, Макаренко, Малиновский, Зинченко, Зубков, Ярмоленко, Яремчук.
Запасные: Бущан, Трубин, Караваев, Миколенко, Попов, Степаненко, Марлос, Судаков, Шапаренко, Цыганков, Довбик, Беседин.
Кипр: Панаги, Каро, Сотериу, Иоанну, Панайоту, Артиматас, Карияку, Авраам, Питтас, Илиа, Папулис
Запасные: Параскевас, Неофитос, Андреу, Гогич, Захариу, Кристофи, Константинас, Николау, Кастаньос, Киприану, Кусулос, Лоизу
Начало матча – в 19:00.
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