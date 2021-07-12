Три футболиста сборной Украины попали в символическую сборную худших игроков Евро-2020
Украина пропустила больше всех голов на Евро-2020
Чуть отстали швейцарцы
Фото: УАФ
Сборная Украины оформила антирекорд Евро-2020.
Подопечные Андрея Шевченко пропустили больше всех голов на турнире. В пяти матчах «сине-желтые» пропустили 10 мячей, сообщает сайт UEFA.
Девять мячей пропустила сборная Швейцарии. По восемь голов побывали в воротах сборных Турции, Северной Македонии и Хорватии. Правда, они сыграли меньше игр, чем Украина и Швейцария.
Рекорд турнира установила Англия, пропустив два мяча. Чемпион Европы – Италия пропустила четыре мяча и заняла пятое место в этом списке.