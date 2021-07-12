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Украина пропустила больше всех голов на Евро-2020

Чуть отстали швейцарцы
Футбол Евро-2020
15:31
Украина пропустила больше всех голов на Евро-2020
Фото: УАФ

Сборная Украины оформила антирекорд Евро-2020.

Подопечные Андрея Шевченко пропустили больше всех голов на турнире. В пяти матчах «сине-желтые» пропустили 10 мячей, сообщает сайт UEFA.

Девять мячей пропустила сборная Швейцарии. По восемь голов побывали в воротах сборных Турции, Северной Македонии и Хорватии. Правда, они сыграли меньше игр, чем Украина и Швейцария.

Рекорд турнира установила Англия, пропустив два мяча. Чемпион Европы – Италия пропустила четыре мяча и заняла пятое место в этом списке.

Андрей Усмонов
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Теги

сборная Украины (футбол)

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