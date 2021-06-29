Семин считает, что матч между Украиной и Россией нужно обязательно провести
Украина сыграет со Швецией в синей форме
Начало матча – в 22:00
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Сборные Украины и Швеции определились с игровой экипировкой на матч 1/8 финала Евро-2020.
Шведы сыграют в своих домашних желтых цветах, а Украина выйдет на матч в синей форме, сообщает официальный сайт УАФ.
Поединок между Швецией и Украиной пройдет сегодня, на стадионе «Хэмпден Парк».
Видео трансляция матча Швеция – Украина. Начало – в 22:00.
Онлайн трансляция матча Швеция – Украина.
Напомним, Андрей Шевченко собирается сегодня удивить соперника составом и планом на игру.
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