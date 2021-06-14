Украина установила рекордную безголевую серию на Евро

Пять игр «сине-желтые» не забивали на чемпионатах Европы

Фото: twitter.com/EURO2020

Сборная Украины проиграла Нидерландам (2:3) на старте Евро-2020. Первый мяч на турнире за «сине-желтых» забил Андрей Ярмоленко на 75-й минуте.

Впервые с 2012-го года Украина забила в матче Евро. Тогда сборная забила лишь в матче со шведами. В остальных двух матчах, а также на Евро-2016 Украина мячей не забивала.

Лишь с голландцами Украине удалось забить. Безголевая серия на Евро Украины составила 552 минуты. Это рекорд турнира.

«Сине-желтые» обошли по этому показателю Данию (409 минут) и Швейцарию (392 минуты).