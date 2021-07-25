«Украинского дерби» не будет. Яремчук и Безус – вне заявки «Гента» на матч с командой Филиппова

Ранее футболисты национальной сборной пропустили поединок еврокубка

Безус и Яремчук / Фото - ФК Гент

В первом туре бельгийской Лиги Жупиле «Гент» на своем поле примет «Сент-Трюден» Александра Филиппова. Матч состоится 25 июля.

Однако против команды украинского форварда не сыграют его соотечественники, полузащитник Роман Безус и нападающий Роман Яремчук. Футболисты национальной сборной не попали в заявку на поединок.

Ранее Яремчук и Безус не сыграли за «Гент» в еврокубке.