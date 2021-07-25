«Бенфика» подпишет Яремчука, если пробьется в Лигу чемпионов
«Украинского дерби» не будет. Яремчук и Безус – вне заявки «Гента» на матч с командой Филиппова
Ранее футболисты национальной сборной пропустили поединок еврокубка
08:37
Безус и Яремчук / Фото - ФК Гент
В первом туре бельгийской Лиги Жупиле «Гент» на своем поле примет «Сент-Трюден» Александра Филиппова. Матч состоится 25 июля.
Однако против команды украинского форварда не сыграют его соотечественники, полузащитник Роман Безус и нападающий Роман Яремчук. Футболисты национальной сборной не попали в заявку на поединок.
Сообщалось, что форвард может перебраться в «Бенфику» при условии попадания клуба в Лигу чемпионов. Хавбека связывают с возвращением в Украину. На хавбека претендует «Днепр-1».
Ранее Яремчук и Безус не сыграли за «Гент» в еврокубке.
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