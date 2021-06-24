«Украинцы – уроды», «UEFA – коррупционеры». Жесткая реакция австрийских фанатов на выход Украины в плей-офф

Австрийцы шокированы попаданием команды Шевченко в 1/8 финала на Швецию и подозревают ее в сливе матча в группе





Фото: The Citizen

Австрия вышла в 1/8 финала Евро-2020 и казалось, что необходимо радоваться и желать своей команде победы с Италией. Но местные фанаты просто взорвались на реакции после того как сборная Украины с третьего места вышла в плей-офф на Италию. Команду Андрея Шевченко сразу же обвинили в сливе их матча в группе и иногда даже переходили на оскорбления.



Huber:

«Уже давно не секрет, что UEFA очень любит страны из восточной Европы: Азербайджан, Россия, Венгрия, Польша, Украина, Румыния, Казахстан… И все знают почему UEFA так лояльно относится к подобным странам и их косякам. Ведь Австрия не будет давать взятки и покупать благосклонность футбольных чиновников. Сколько Украина дала денег UEFA, чтобы там закрыли глаза на их грязные делишки? Не секрет, что Россия и Азербайджан давали взятки UEFA, чтобы провести у себя Евро, несмотря на всевозможные нарушения прав человека, политические притеснения и так далее. Так почему и от Украины не взять денег?»

Anulu:

«Какое-то отвращение от футбола испытываешь, когда такое происходит. 99%, что Украина специально нам проиграла, чтобы не попасть на Италию. Не верю в отмазки Шевченко, что у них не было сил. Вот увидите, на Швецию выйдут и будут носиться по полю 90 минут!»

Stefan:

«Где же справедливость? Австрия боролась за победу и получила более сильного соперника, чем Украина, которая откровенно сливала матч с нами. В UEFA считают, что это нормально, что это справедливо? Почему там молчат и не хотят наказывать Украину? Ведь все всё понимают, даже если нет прямых доказательств».

Timo:

«Заслужили украинцы, или не заслужили выйти в плей-офф… Это уже не имеет никакого значения. Их план сработал, поэтому они получили себе в 1/8 Швецию, а нам "подарили" матч с Италией. И теперь можно жаловаться в UEFA, FIFA и даже Лозаннский суд – толку никакого не будет от этого всего. Можно только поболеть за Швецию в 1/8, так как они действительно молодцы и заслужили выйти в четвертьфинал».

Grlisch:

«Сегодня Украина сыграла лучший матч на Евро, несмотря на то, что не выходила на поле».

Mayer:

«Если бы Австрия заранее знала бы про то, что 3 очков хватит для выхода в плей-офф, да ещё и можно будет получить в соперники Швецию, то мы бы вряд ли забивали голы в ворота Украины. Просто Шевченко решил рискнуть, и ему улыбнулась удача. Мы решили не рисковать, поэтому теперь сыграем против Италии».

Groll:

«Хотелось, чтобы Украина не попала в плей-офф. Уверен, вся Австрия болела за Словакию и Польшу, но украинцам просто невероятно повезло! Теперь они играют со Швецией, самой слабой командой, попавшей в плей-офф. Обидно».

Paul:

«Если Украина действительно сливала матч с Австрией, чтобы не попасть на Италию, то это ещё обязательно скажется. Такие ситуации очень сильно психологически влияют на игроков. Не удивлюсь, если Украина крупно проиграет Швеции, да ещё и отбор на чемпионат мира в Катаре провалит».

Bernhard:

«Сколько там UEFA платит сборным за выход в плей-офф? Два миллиона евро или около того? Вот представьте, что Украина "подарит" половину Чеферину или кому-то из верхушки UEFA, чтобы никто не рассматривал внимательно их слив. Не стоит забывать, что Чеферин – словенец, там тоже очень много коррупции. Да и по всем этим запретам ЛГБТ-акций видно, что в УЕФА сейчас руководят люди, которым главное – это деньги».

Haider:

«Да забудьте вы уже про эту Украину и её хитрости! UEFA уже настолько погряз в скандалах по ходу турнира и даже ещё до старта, что никто не захочет поднимать ещё одну тему. Да и что им теперь делать? Запретить Украине играть? А кого вместо неё в 1/8 поставить? Если кого-то из тех, кто не попал – Финляндию или Словакию, то всё равно будет несправедливость, так как придётся выбирать кого-то одного. Северную Македонию? Это был бы настоящий позор давать место в плей-офф команде, которая проиграла все три матча. Смиритесь, Украина сыграет в плей-офф и, возможно, даже пройдёт в четвертьфинал. А нам только остаётся, что думать о том, почему в футболе всё так несправедливо».

Pelzl:

«Боже, за что?! За что ты этих уродов награждаешь, а нас наказываешь?! Мало того, что они специально проиграли матч и попали на Швецию, так у них ещё и сетка идеальная: в четвертьфинале Англия или Германия, в 1/2 Нидерланды...»

Eibl:

«Интересно, как простые болельщики относятся к такому поведению футболистов? Специально проиграть, опозорить страну и всё это ради того, чтобы иметь призрачный шанс попасть на более слабого соперника? А ведь могло так получиться, что Украине досталась бы Франция. И что тогда бы делал Шевченко? Поддерживают ли его сейчас простые люди? Если бы Франко Фода так поступил, то я был бы первым, кто потребовал бы его уволить».

Poiss:

«Невероятно, правда? Австрия набирает 6 очков, выигрывает два матча в группе и занимает второе место, но шансов в 1/8 практически не будет. Украина чудом выиграла у Северной Македонии, потом, возможно, специально проиграла Австрии, а её соперником становится Швеция. Как это возможно?! Я в шоке. Неправильно это всё, не должно такого быть…»

Florian:

«Австрия против Италии. Украина против Швеции. Логика пробегала мимо Евро-2020, но решила не заходить на турнир. Не должно быть такого, что чем лучше ты играешь, тем более сильного соперника получаешь. Нужно как-то пересмотреть все эти нюансы с распределениями мест. Иначе всегда будет повод для манипуляций».

Veton:

«Понимаю возмущение многих австрийцев, но считаю, что это дело украинцев. Если им нравится позориться перед всей Европой, если они считают, что нормально поступили, то пусть это останется на их совести. Уверен, что они даже Швецию не пройдут с такой игрой. А мы с Италией ещё поборемся и покажем, что не случайно заняли второе место и ЧЕСТНО вышли в плей-офф».

Roisler:

«Специально Украина проиграла, или случайно – это уже не имеет никакого значения. Система с «лучшими третьими командами» изначально неправильная. Украинцы вполне могли просчитать все возможные варианты и оценить шансы попасть в 1/8 с тремя очками. Повторю, дело даже не в том, был ли слив. Точно можно сказать, что у Украины не было никакой мотивации выигрывать последний матч на групповом этапе. И ведь обратите внимание, что у многих сборных была такая возможность выбрать себе более лёгкого соперника в плей-офф, но только Украина так поступила. Почему? Думаю, что у людей из восточной Европы просто другое мышление. Они изначально ищут возможность обмануть, обхитрить, сделать что-то противное, но за что не сажают в тюрьму».

Zisser:

«Украина – лишняя в плей-офф. И мне даже не интересно, специально они нам проиграли, или у них был неудачный день. Просто посмотрите в турнирные таблицы, посмотрите на третьи места во всех группах и попробуйте оспорить моё заявление. Только две команды, занявшие третьи места, завершили групповой этап с отрицательной разницей: Швейцария и Украина. При этом швейцарцы набрали 4 очка, а украинцы только 3. При этом в той группе последнее место заняла Турция (!), а у нас – Северная Македония. Поэтому я и говорю, что Украина в плей-офф лишняя. Она занимает чужое место. Я бы отдал это место Венгрии! На мой взгляд, лучшая команда из тех, кто не смог попасть в плей-офф. Но, увы, в 1/8 сыграет Украина, которая получит свои 3-4 гола от Швеции».

Hammer:

«На месте украинцев я бы не радовался попаданию на Швецию. Да, это не Италия, но тем смешнее будет, когда такой соперник выбьет Украину из плей-офф. Вообще, мне всё равно на украинцев. Все их сливы и махинации вызывают только смех».

Grutter:

«У Украины хорошие болельщики, довелось пообщаться с ними в Бухаресте. Хотя я тоже презираю украинскую сборную, но не могу желать неудачи ей в плей-офф. Пусть будет как будет. В конце концов, обычные болельщики не виноваты в том, что творили Шевченко и его команда в матче с Австрией. Уверен, что простые люди осуждали сборную Украины за такие махинации».

Hili:

«Если я правильно понимаю сетку турнира, то с Украиной мы уже не встретимся раньше финала. А жаль. Хотелось бы ещё раз их наказать, но уже в плей-офф. Вот только вряд ли и мы, и они так далеко пройдём, чтобы сыграть ещё один очный матч на Евро-2020».

Roger:

«Украина – самая слабая команда в плей-офф, все мечтали на неё попасть. Пусть украинцы порадуются тому, что им помогли попасть в 1/8, но при этом не забывают, что их команда официально является худшей из тех, кто попал в плей-офф. Единственная сборная, которая набрала три очка и смогла пройти дальше! И пусть даже мы проиграем Италии, это хотя бы не стыдно. А вот протиснуться через задницу в плей-офф, чтобы вылететь там от Швеции – это будет забавно. Украина успеет порадовать шведов и подарит им лёгкое попадание в четвертьфинал, даже не сомневаюсь в этом».

Sandro:

«План Шевченко сработал. В какой-то степени я даже восхищаюсь украинцами. Это же надо было так рискнуть и в итоге всё-таки получить последний билет в плей-офф. Могли бы и мы такой план осуществить, но… Если честно, то я рад, что мы не стали играть в такие игры. Наша совесть чиста, а наши футболисты могут честно смотреть в глаза болельщикам и честно говорить, что они не принимают участие в сомнительных схемах».

Johaness:

«Это даже забавно. После матча с нами украинцы уже сидели на чемоданах и готовы были поехать домой. Швеция помогла им ещё немного побыть на турнире в качестве случайных гостей. Но ничего страшного, через неделю Украина снова вылетит с Евро, на этот раз уже окончательно. А пока пусть немного порадуются своему невероятному везению, если совесть позволяет».

Напомним, для Украины этот выход в плей-офф чемпионата Европы стал первым в истории.