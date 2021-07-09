УПЛ соберет общекомандные сборы для исключения «Олимпика»

Донецкий клуб снялся с розыгрыша соревнования

Фото: УАФ

Премьер-лига через свой сайт инициировала общекомандные сборы с намерением исключить «Олимпик» из числа участников чемпионата и принять взамен нового участника.

9 июня УПЛ получила письмо от донецкого клуба, в которому указывается, что «Олимпик» снимается с чемпионата Украины. В случае окончательного снятия донецкого клуба его место в УПЛ, если одобрят остальные команды, займет другая команда. Сообщалось, что это будет «Минай».

Напомним, в мае УПЛ дисквалифицировала президента «Олимпика» Владислава Гельзина от футбольной деятельности на пять лет.

Кроме снятия с УПЛ «Олимпик» еще и прекратил свою деятельность

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