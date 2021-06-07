Сагуткин: «Постараемся взять реванш у «Колоса»
Уткин: «Ни одна из стран не признала Крым российским, с чего бы UEFA запрещать форму сборной Украины?»
Комментатор высказал свою позицию по этому поводу
14:49
Василий Уткин / Фото: РИА-Новости
Российский комментатор Василий Уткин в своем Телеграмм-канале высказался по поводу конфликта вокруг формы сборной Украины.
«Я вот чего не пойму. С чего бы вдруг возникнуть международному скандалу из-за формы сборной Украины? Посмотрите, какие страны официально признали Крым российским. Там нет ни одной страны-участницы чемпионата Европы. Например. Собственного взгляда на государственные границы ни у UEFA, ни у FIFA отродясь не было. И это принцип (в нем как раз частично и заключается так называемый «спорт вне политики»): эти организации зеркалят точку зрения на это ООН. ООН признает Украину в тех границах, которые сейчас нанесены на форму сборной этой страны. Так что я совершенно не вижу тут оснований для международной бучи. Поправьте меня, если я ошибаюсь.
Мне лично на редкость все равно, что нанесено на форму какой угодно сборной, кроме российской. На которой, напомню, изначально - на официальной презентации - флаг России на рукаве был изображен в перевернутом виде. Полагаю, до презентации эту форму видели все официальные лица и этого не заметили. Или не поняли, что не так. Вот это было унизительно. А как одета сборная Украины, мне по фигу»
Напомним, в России новая форма сборной Украины вызвала неодобрение из-за изображения границ страны вместе с Крымом, но в UEFA заявили, что она утверждена в соответствии со всеми правилами.
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