Уткин: «Ни одна из стран не признала Крым российским, с чего бы UEFA запрещать форму сборной Украины?»

Василий Уткин / Фото: РИА-Новости

Российский комментатор Василий Уткин в своем Телеграмм-канале высказался по поводу конфликта вокруг формы сборной Украины.

Мне лично на редкость все равно, что нанесено на форму какой угодно сборной, кроме российской. На которой, напомню, изначально - на официальной презентации - флаг России на рукаве был изображен в перевернутом виде. Полагаю, до презентации эту форму видели все официальные лица и этого не заметили. Или не поняли, что не так. Вот это было унизительно. А как одета сборная Украины, мне по фигу»